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MPİ sonuçları ne zaman belli olacak? 31 Ocak Şans Topu bilet sorgula

büyük ikramiye ne kadar? Yüz binlerce vatandaşın büyük bir umutla beklediği Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda en fazla çıkan numaralar hangileri? 868. kez gerçekleştirilecek Şans Topu'nda geçen hafta büyük ikramiye ikinci kez devretmişti. Devredilen tutar ise 1 milyon 600 bin 851 lira olmuştu. 31 Ocak Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 14:57
MPİ Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? 31 Ocak Şans Topu bilet sorgula

'nda geçen hafta 5+1 bilen çıkmamış ve 1.600.841.07 TL bu haftaya devretmişti. Geçen haftanın şanslı numaraları ise: 06,11,14,17,29 + 11 olmuştu. Büyük bir heyecanla çekilişin başlamasını bekleyen vatandaşlar, saat 21:15'i bekliyor. İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarşamba günü yani bu akşam yapılacak. Sonuçlara bu akşam 21:45 saatlerinde sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

*Açıklama http://www.millipiyango.gov.tr'den alınmıştır.

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