MPİ Şans Topu sonuçları ne zaman belli olacak? 31 Ocak Şans Topu bilet sorgula

Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen çıkmamış ve 1.600.841.07 TL bu haftaya devretmişti. Geçen haftanın şanslı numaraları ise: 06,11,14,17,29 + 11 olmuştu. Büyük bir heyecanla çekilişin başlamasını bekleyen vatandaşlar, saat 21:15'i bekliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş her hafta olduğu gibi bu hafta da Çarşamba günü yani bu akşam yapılacak. Sonuçlara bu akşam 21:45 saatlerinde sabah.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

*Açıklama http://www.millipiyango.gov.tr'den alınmıştır.