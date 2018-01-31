Ormanda kumar çadırına baskın

İstanbul Sarıyer
'de Fatih ormanlarında içerisinde daha önce tavuk beslenen çadırda kumar
oynatanlara polis baskın yaptı. Kumar oynatan ve oynayan 56 kişi yakalandı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih ormanlarında yerleşim yerine 7 kilometre mesafede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ayazağa bölgesinden kumar oynayanların servislerle taşındığı ihbarını değerlendiren polis, servisleri takip etti. Dün çadıra gelip kumara başladıkları 01.00'de de şok baskın yaptı. Jeneratörle elektrik sağlanan çadır kumarhaneyi basan polis, bir adet tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 TL ele geçirdi. 51 kişiye Kabahatlar Kanunu'na göre ceza kesildi. Kumar oynatan 5 kişi ise gözaltına alındı. Daha önce de Belgrad Ormanı'nda yine bir çadır kumarhane yapılmış ve polisler baskınla kumarcıları yakalamıştı.