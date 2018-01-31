Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ormanda kumar çadırına baskın

Ormanda çadırına baskın

Sarıyer’de ormanlık alanda oynanan çadıra baskın yapıldı. Kumar oynayan 51 kişiye ceza kesildi. 5 kişi gözaltına alındı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018
Ormanda kumar çadırına baskın
'de Fatih ormanlarında içerisinde daha önce tavuk beslenen çadırda oynatanlara polis baskın yaptı. Kumar oynatan ve oynayan 56 kişi yakalandı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih ormanlarında yerleşim yerine 7 kilometre mesafede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ayazağa bölgesinden kumar oynayanların servislerle taşındığı ihbarını değerlendiren polis, servisleri takip etti. Dün çadıra gelip kumara başladıkları 01.00'de de şok baskın yaptı. Jeneratörle elektrik sağlanan çadır kumarhaneyi basan polis, bir adet tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 TL ele geçirdi. 51 kişiye Kabahatlar Kanunu'na göre ceza kesildi. Kumar oynatan 5 kişi ise gözaltına alındı. Daha önce de Belgrad Ormanı'nda yine bir çadır kumarhane yapılmış ve polisler baskınla kumarcıları yakalamıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ormanda kumar çadırına baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN