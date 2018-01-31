Otomobil yayaya ve iki araca çarptı

Üsküdar Çengelköy Yalıboyu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 34 KS 8535 plakalı Esmer Dişkaya'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptıktan sonra aynı yolda seyir halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Kazada otomobilin çarptığı yaya ağır şekilde, kazaya karışan bir başka araçta bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çengelköy'ün trafiği bir süre felç oldu. Kazayı gören vatandaşlar, "Çarpma sesi ile irkildim. Bir baktım yaya havada uçuyordu. Daha sonra da geldi benim aracıma çarptı" dedi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazada yaralanan ve sağlık durumu ciddi olan yayanın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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