Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil yayaya ve iki araca çarptı

Otomobil yayaya ve iki araca çarptı

Çengelköy’de kadın sürücünün kullandığı otomobil önce yayaya sonra da 2 otomobile çarptı. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ile birlikte 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 16:59
Otomobil yayaya ve iki araca çarptı

Üsküdar Çengelköy Yalıboyu Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 34 KS 8535 plakalı Esmer Dişkaya'nın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptıktan sonra aynı yolda seyir halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Kazada otomobilin çarptığı yaya ağır şekilde, kazaya karışan bir başka araçta bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çengelköy'ün trafiği bir süre felç oldu. Kazayı gören vatandaşlar, "Çarpma sesi ile irkildim. Bir baktım yaya havada uçuyordu. Daha sonra da geldi benim aracıma çarptı" dedi. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, kazada yaralanan ve sağlık durumu ciddi olan yayanın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil yayaya ve iki araca çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN