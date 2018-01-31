Pazarlıkta anlaşamadığı emlakçıya pompalı tüfekle saldırdı

Olay, saat 14.30'da Bakırköy Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Evini satmak isteyen Mustafa Ü. isimli şahıs, emlakçı Oğulcan G. ile anlaştı. Sonrasında fiyat konusunda memnun olmayan ev sahibi Mustafa Ü. emlakçı Oğulcan G.'yi satmak istediği eve çağırdı. Evin önünde de küfürleşerek kavgaya tutuşan ikiliyi çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Daha sonra elindeki satılık afişine sardığı pompalı tüfeği çıkartan ev sahibi Mustafa Ü. Emlakçı Oğulcan G.'nin peşinden ateş etmeye başladı.