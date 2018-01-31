Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Süper Mavi Kanlı Ay tutulması başladı

başladı

Dünya genelinde uzun bir süredir gözlemlenemeyen başladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 17:34
Süper Mavi Kanlı Ay tutulması ba��ladı

Dünya genelindeki çoğu ülkeden izlenebilecek olan , 1866 yılından beri ilk kez meydana geliyor.

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN GÖZLEMLENEBİLECEK

Üç farklı Ay olayının aynı anda yaşanacağı tutulma, bu gece ve takiben sabah saatlerinde dünyanın çeşitli yerlerinden gözlemlenebilecek.

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Süper Mavi Ay kırmızıya dönüşmeye başlarken ABD'nin doğu kıyılarında yaşayanlar sabah saatlerinde gün doğumundan hemen önce 5:51'de ve batı kıyılarında yaşayanlar gece 2:51'de tutulmayı gözlemleyebilecek.

BU AKŞAM AYIN DOĞUMU SIRASINDA GÖRÜLEBİLECEK

Ortadoğu, Asya ve Doğu Rusya'da Süper Mavi 31 Ocak akşamı ayın doğumu sırasında görülebilecek. Avustralya'da saat 9:50 sularında başlayacak olan tutulma, bir saat sonra Yeni Zelanda'dan da gözlemlenebilecek.

BİR SONRAKİ TUTULMA 152 YIL SONRA

Süper Mai Kanlı Ay tutulması en son 1866 yılında gözlemlenirken, NASA'ya göre bir sonraki tutulma 152 yıl sonra gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Mavi Kanlı Ay tutulması başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN