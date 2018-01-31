TIR’la kamyonet çarpıştı: 8 ölü

Van
'ın
Gürpınar ilçesinde dün meydana gelen trafik kaza
sında araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Valilik açıklamasına göre, Başkale ilçesinden Van'a giden C.T. idaresindeki 65 EN 451 plakalı minibüs, yolun kaygan olması nedeniyle şerit ihlali yaparak, karşı yönden gelen M.K.'nin kullandığı 65 DH 165 plakalı TIR'la, Gürpınar'ın Güzelsu Mahallesi'nde çarpıştı. Kamyonetin hurda yığınına döndüğü kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, güvenlik korucuları Zübeyde Çanak, Cevdet Genco, Cevat Toprak'ın yanı sıra Cengiz Korkmaz ve Muzaffer Korkmaz, ile kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.