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Trafikte başıboş lastik

Gaziantep’te bir araçtan fırladığı tahmin edilen tekerlek, bir süre otobanda araçlarla birlikte ilerledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 17:13
Trafikte başıboş lastik

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otobanında Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden istikametine seyir halindeki araçların sürücüleri ilginç bir olayla karşılaştı. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen lastik, bir süre otobandaki araçlarla birlikte ilerledi. Toplam 3 şeritli yolun önce en sol şeridinde yuvarlanan lastik, daha sonra en sağına doğru yöneldi. Burada refüje çarpan lastik, tekrar sol şeride geçerek yere düştü.

Sürücülerin erken fark ettiği tekerlek sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Trafikte başıboş lastik
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