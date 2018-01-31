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kavramının değiştirilmesini kapsayan kanun teklifi ile, bu kadronun yerine doktor öğretim üyesi kadrosu ihdas edilecek.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 19:24
Yardımcı doçentlikte değişiklik teklifi TBMM'de

kavramının değiştirilmesini kapsayan kanun teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi yardımcı doçentlik kadrosu yerine doktor öğretim üyesi kadrosu ihdas edileceği belirtiliyor.

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KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Yapılacak düzenlemeyle doktora sonrasında öğretim üyeliğine geçişin daha hızlı olmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

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Doktor öğretim üyesi düzenlemesi ile doçentlik sürecinde köklü değişikliklerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

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Yardımcı doçentlikte değişiklik teklifi TBMM'de
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