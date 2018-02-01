Haberler Yaşam Haberleri 152 yıl sonra eşsiz manzara

152 yıl sonra eşsiz manzara 1866’dan beri ilk kez ‘Süper’, ‘Kanlı’ ve ‘Mavi’ Ay tutulması birlikte gerçekleşti. Bu muhteşem doğa olayı Türkiye’den de izlenebildi