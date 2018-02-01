152 yıl sonra eşsiz manzara

Dünya dün tarihi günlerden birini yaşadı. 152 yıl sonra 'Kanlı Ay
', 'Mavi Ay
' ve 'Süper Ay
' birlikte gerçekleşti. Ay 359 bin kilometre ile Dünya'ya hiç olmadığı kadar yakın konuma ulaşırken, yüzde 14 daha parlak göründü. Ay, üzerine Dünya'nın gölgesi düştüğü için de kızıl renge büründü. Süper Kanlı Mavi Ay tutulması, saat 18.34'ten itibaren Türkiye'den de izlendi.
Özellikle İstanbul'da, havanın açık olmasıyla gökyüzünde eşsiz manzara oluştu. Binlerce İstanbullu meraklı gözlerle gökyüzüne odaklanırken, Ay'ın tarihi yarımada üzerindeki silueti de drone ile görüntülendi. BİR SONRAKİ TUTULMA 2037'DE
31 Mart 1866'dan beri ilk kez meydana gelen ve yaklaşık 1 saat 16 dakika süren bu eşsiz doğa olayının en iyi izlendiği yer ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri oldu. Süper Mavi Ay kırmızıya dönüşmeye başlarken ABD'nin doğu kıyılarında yaşayanlar sabah 05.51'de ve batı kıyılarında yaşayanlar gece 02.51'de tutulmayı gözlemleyebildi. Ortadoğu, Asya ve Doğu Rusya'da Süper Mavi Kanlı Ay tutulması Ay'ın doğumu sırasında görülebildi.
Dün gerçekleşen Ay tutulması üç farklı özelliği aynı anda taşıyor. Dünya'ya en yakın noktaya ulaşan Ay, yaklaşık yüzde 14 daha parlak oldu. Ay ve Dünya arasındaki mesafe 359 bin kilometreye düştü. Gök bilimciler bu durumu "Süper Ay" olarak adlandırıyor. Ay'a dünyanın gölgesi düştüğü için dünyanın uydusu, kızıl bir renge büründü. Bu duruma da "Kanlı Ay" adı veriliyor. Bir sonraki Süper Mavi Kanlı Ay tutulması ise en erken 2037'de yaşanacak.