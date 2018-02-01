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31 Ocak sonuçları sorgula! Büyük ikramiye yine devretti...

sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı belli oldu! Milyonlarca kişinin büyük bir umutla beklediği Şans Topu sonuçları belli oldu. 868. kez gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye bir kez daha devretti. 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2.563.719.33 TL olarak devretti! Siz de Şans Topu sonuçlarını haberimizdeki bilet sorgulama sisteminden sorgulayabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 09:07
31 Ocak Şans Topu sonuçları sorgula! Büyük ikramiye yine devretti...

31 Ocak 2018 çekiliş sonuçları belli oldu! Şanslı numaralar 08 09 16 25 29 + 07 oldu. 5+1 bilen kişi sayısı çıkmadı ve ikramiye üçüncü kez devretti. 5 bilen kişi sayısı 28 oldu kişi başına düşen ikramiye tutarı 3.438.85 TL oldu. 4+1 bilen kişi 284 oldu ve kişi başına düşen ikramiye de 339.45 TL oldu.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 246 bin 712 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 278 bin 422 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 713 bin 242 lira 39 kuruş aktarıldı.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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31 Ocak Şans Topu sonuçları sorgula! Büyük ikramiye yine devretti...
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