Panelin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nogaylaroğlu, Afrin operasyonunu değerlendirdi.

"DÜNYADA DA ÖRNEK GÖSTERİLECEK"

Nogaylaroğlu, "Afrin operasyonu sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek gösterilecek bir operasyondur. Bu, hem TSK hem de Türk milleti için son derece önemlidir. Afrin operasyonu, Türk milletinin ve askerinin yüz akı olacak bir operasyondur. Zira son dönemde TSK birçok badireyi atlattı ve bazı soru işaretleri vardı. Bunların giderilmesi açısından çok önemli oldu." ifadesini kullandı.

Türk halkının hemen hepsinin bu operasyonu destekliyor oluşunun da çok değerli olduğunu vurgulayan emekli tümgeneral, "Bu operasyon Türk halkının bekasıyla ilgilidir ve hepimizin bir araya gelmiş olması hayati derecede önemi haiz." dedi.

"BİR TANE TÜRK PERÇİNİ GÖRECEK MİYİZ DİYORDUK"

Afrin'deki operasyonun, TSK'nın son dönemde milli savunma sanayinin geliştirmiş olduğu silahları kullanması açısından da önemli olduğunu hatırlatan Nogaylaroğlu, "36 yıl Türk Hava Kuvvetlerinde uçtum, bir tane Türk perçini görecek miyiz derken bugünlere geldik. Türk karar vericilerinin, milletimizin ve mühendislerimizin bir araya gelerek bu milli silahları geliştirmiş olması gerçekten gurur verici." ifadelerini kullandı.

"İKİ GÜNDE ALINIP GEÇİLEBİLİRDİ"

Nogaylaroğlu şunları söyledi:

"Biz terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesi noktasında azami dikkat gösteren bir milletiz. Burada da ordumuz ve askerimiz aynı hassasiyeti gösteriyor. Eğer sivillerle ilgili hassasiyet gösterilmese o bölge iki günde alınıp geçilebilirdi, ama sırf siviller zarar görmesin noktasında azami dikkat gösteriliyor."

"FETÖ HERHANGİ BİR ÖRGÜT DEĞİLDİR"

Balyoz Davası sürecinin ilk mağdurlarından olan ve 3 yıla yakın hapiste yatan Nogaylaroğlu, bu süreçle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türkiye için nasıl bir tehdit olduğu noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu doğrudan anlamış ve ele almış olması büyük bir şans. Bazı sorunlar yaşanıyor olabilir ama yürüyen tüm bu operasyonlarda onun desteğinin olması hayati önemi haiz. FETÖ herhangi bir örgüt değildir, Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmek üzere organize edilmiş bir gruptur. Umarım Amerikalılar da bunu anlarlar ve bu grubun ABD'de kalmasına müsaade etmezler."