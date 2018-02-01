Araç tescil işlemleri sorunsuz başladı

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle araç sicil ve tescil işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğünden alınarak, Türkiye Noterler Birliğine devredilirken, bugün itibarıyla işlemler, noterlerde yapılmaya başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kademeli olarak noterliklere devredilecek işlemlerde, herhangi bir sıkıntının yaşanmaması amacıyla bünyesinde kurulan kriz merkezi, AA ekibince görüntülendi.

Merkezde noterliklerde yürütülen işlemlerin 24 saat esasına göre takibi yapılırken, karşılaşılan sorunlara anında müdahale edilmesi amaçlandı.

6 AYLIK ÇALIŞMANIN SONUCU

Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Yazılım Ekip Lideri Tolga Ömrüuzun, 680 sayılı KHK ile araç tescil işlemlerinin Türkiye Noterler Birliği koordinesinde noterliklere devredildiğini ve araç sicil ve tescil işlemlerinin devrini belirleyen usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin de dün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Noterliklerde söz konusu işlemlerinin yapılmasına bugün itibarıyla başlandığını belirten Ömrüuzun, konuyla ilgili Türkiye Noterler Birliği ile 6 aydır çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ömrüuzun, araç tescil işlemlerinin oldukça karmaşık olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 213 farklı işlem türü bulunmakta. Bu işlem türlerinin uygulamaya nasıl yansıyacağı konusunda hem teknik hem mevzuat anlamında yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bugün itibarıyla ikinci el araçların devir sistemi ve ilk defa tescil edilecek araçların noterlerce tescil edilerek belgelerinin teslim edilmesi hususu tamamlandı. Sistemin devreye girdiği ilk gün olmasına rağmen bulunduğumuz saate kadar 13 bin aracın devir işlemi gerçekleşti. Yaklaşık 120 yeni aracın da tescili yapıldı. Sistemde şu ana kadar çok önemli bir sorunla karşılaşmadık."

Noterlerde yapılan işlemleri kriz merkezinden takip ettiklerini ifade eden Ömrüuzun, araç tescil işlemlerinin Türkiye Noterler Birliğine devrinin kademeli olarak yapılacağını bildirdi.

"VATANDAŞLAR ENDİŞE DUYMASIN"

Ömrüuzun, "Tescil işlemlerinin gerçekleşebilmesi için birçok kamu kurumundan yapılan sorgularımız var. Bunlar, aracın muayenesinin olup olmadığı, aracın vergi borcunun bulunup bulunmadığı, sigorta süresinin geçip geçmediği gibi kontroller. Bu kontrollerin hızlı ve seri bir şekilde yapılabilmesi, kayıtların tutarlılığının kontrol edilmesi gibi çalışmaları şu anda arkadaşlarımız takip ediyorlar." diye konuştu.

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Vatandaşların bu konuda endişe duymamaları gerektiğini vurgulayan Ömrüuzun, "Emniyet Genel Müdürlüğü olarak, bu konudaki tecrübelerimizi, Türkiye Noterler Birliğine ve noterlerimize aktardık. Tüm sistemlerimiz, Emniyet Genel Müdürlüğünün teknik personeli tarafından dışarıdan herhangi bir kaynak kullanılmadan hazırlandı." dedi.