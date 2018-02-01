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eğlencesi kötü bitti! Davulcu yaşamını yitirdi...

'ta düzenlenen eğlencesinde kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği davulcu Adil Tüz, yaşamını yitirdi. Askere gidecek gençlerden O.T. (22), jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 16:42
Asker eğlencesi kötü bitti! Davulcu yaşamını yitirdi...

Olay, dün akşam Dereli Mahallesi'nde meydana geldi. e gidecek gençlerin düzenlediği eğlencede, silahlarla havaya ateş açılmaya başlandı. Bu sırada bir tabancadan çıkan kurşun, eğlencede davul çalan Adil Tüz'e isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Tüz, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Tüz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayı duyup hastaneye akın eden Adil Tüz'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Jandarma, silahın sahibini belirlemek için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde havaya rastgele ateş açılırken, vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitiren davulcu Adil Tüz'ün ölümüyle ilgili, askere gidecek gençlerden O.T. (22), jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir de tabanca ele geçirdi. Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen O.T., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Askerlik görevini Burdur'da yapacağı belirtilen O.T.'nin, 28 Ocak'ta sosyal medyadan da arkadaşlarını eğlenceye davet ettiği ortaya çıktı.

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Asker eğlencesi kötü bitti! Davulcu yaşamını yitirdi...
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