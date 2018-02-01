Bitcoin 9 bin doların altına düştü

Ocak ayındaki kayıpları yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değerinde geçen ay yaklaşık 45 milyar dolar düşüş görüldü.

SİBER SALDIRI VE ÇALINMA RİSKLERİ ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin'e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, sanal para birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin Bitcoin'in değerinin düşmesinde etkili olduğunu belirtti.

Geçen ay, Çin, Güney Kore ve Hindistan kripto paralar için yeni düzenlemeler getirileceğini açıklamıştı.

Türkiye'deki ilk 'Bitcoin' soygunu

530 MİLYON DOLARLIK SOYGUN

Pazar günü de Japonya'daki Bitcoin hizmet şirketi Coincheck'ten siber saldırı sonucu 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmıştı.

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, geçen hafta yaptığı uyarıda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğünü belirtmişti.