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9 bin doların altına düştü

Son üç gündeki kayıpları yüzde 21'i bulan , 25 Kasım'dan bu yana elde ettiği tüm kazançları yitirdi. Bitcoin'in değeri bugün TSİ 19.40'ta 8 bin 789 dolara kadar gerileyerek yüzde 13 düşüş kaydetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 21:31
Bitcoin 9 bin doların altına düştü

Ocak ayındaki kayıpları yüzde 25'i bulan 'in piyasa değerinde geçen ay yaklaşık 45 milyar dolar düşüş görüldü.

SİBER SALDIRI VE ÇALINMA RİSKLERİ ETKİLİ OLDU

Uzmanlar, Asya ekonomilerinde Bitcoin'e devlet müdahalesi ve regülasyon getirme endişelerinin yanı sıra, birimlerinde güvenlik, siber saldırı ve çalınma gibi risklerin Bitcoin'in değerinin düşmesinde etkili olduğunu belirtti.

Bitcoin her an tamamen çökebilir

Geçen ay, Çin, Güney Kore ve Hindistan kripto paralar için yeni düzenlemeler getirileceğini açıklamıştı.

Türkiye'deki ilk 'Bitcoin' soygunu

530 MİLYON DOLARLIK SOYGUN

Pazar günü de Japonya'daki Bitcoin hizmet şirketi Coincheck'ten siber saldırı sonucu 530 milyon dolar değerinde Bitcoin çalınmıştı.

Bitcoin rekor kırmaya devam ediyor!

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, geçen hafta yaptığı uyarıda, Bitcoin fiyatındaki hızlı artış nedeniyle sanal para biriminin piyasa değerinin gerçek değerini aşarak "balon" olarak adlandırılan seviyede işlem gördüğünü belirtmişti.

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Bitcoin 9 bin doların altına düştü
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