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Bu sütün fiyatı Cumhuriyet altınının tam 3 katı

Genç bal arılarının salgı bezleri yardımıyla ürettikleri arı sütü, çoğu hastalığa iyi gelirken kilogram fiyatının 2-3 bin lira civarında olmasıyla da adeta altınla yarışıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 11:16
Bu sütün fiyatı Cumhuriyet altınının tam 3 katı

Mayıs ve Haziran aylarında üretimi yapılan arı sütünün 1 kilograma tamamlanması için 4 kovan gerekirken, bir kovandan 250-300 gram civarında elde ediliyor. Faydaları saymakla bitmeyen boza kıvamındaki süt; bağışıklık sistemine, mide ve bağırsak hastalıklarına, hücre yenilenmesine, diş ve kemik gelişimine, kansızlık sorununa ve grip gibi hastalıklardan korunmaya karşı yardımcı oluyor. Toplaması sabır gerektiren arı sütünün içerinde A, C, D ve E vitaminleri bulunurken, fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

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Bu sütün fiyatı Cumhuriyet altınının tam 3 katı
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