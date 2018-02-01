Çalıştıkları fırında cesetleri bulundu

İstanbul Başakşehir
'de bir fırında 4 işçinin cesedi bulundu. Dehşet veren olay, önceki gece meydana geldi. Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir fırında çalışan ikisi yabancı uyruklu, ikisi kardeş 4 işçi aynı zamanda çalıştıkları işyerinde kalıyordu. Gece saatlerinde fırın sahibi ekmek üretimi için işyerine geldiğinde çalışanları uyandırmak istedi. Ancak tüm çabalarına rağmen işçileri uyandıramadı. UYANDIRAMAYINCA...
İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Adem Porsuk (24), kardeşi Oktay Porsuk (17), Suriye
uyruklu Agıl Reşit ve soyadı belirlenemeyen Pakistan
uyruklu Hikmet ismindeki işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çalışanın akşam tavuk yediği öğrenilirken, zehirlenme ihtimaline karşı tavuk parçalarından numuneler alındı. Polis, işçilerin karbonmonoksit gazından da zehirlenmiş olabileceğini değerlendiriyor. Bu arada fırın sahipleri O.T ve R.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen
fırın sahipleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.