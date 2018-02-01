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Çalıştıkları fırında cesetleri bulundu

Başakşehir’de çalıştıkları fırında kalan 4 işçi ölü bulundu. İşçilerin zehirlenmiş olabileceği belirtilirken, fırın sahiplerinin ifadesi alındı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018
Çalıştıkları fırında cesetleri bulundu
'de bir fırında 4 işçinin cesedi bulundu. Dehşet veren olay, önceki gece meydana geldi. Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir fırında çalışan ikisi yabancı uyruklu, ikisi kardeş 4 işçi aynı zamanda çalıştıkları işyerinde kalıyordu. Gece saatlerinde fırın sahibi ekmek üretimi için işyerine geldiğinde çalışanları uyandırmak istedi. Ancak tüm çabalarına rağmen işçileri uyandıramadı.

UYANDIRAMAYINCA...
İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Adem Porsuk (24), kardeşi Oktay Porsuk (17), uyruklu Agıl Reşit ve soyadı belirlenemeyen uyruklu Hikmet ismindeki işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çalışanın akşam tavuk yediği öğrenilirken, zehirlenme ihtimaline karşı tavuk parçalarından numuneler alındı. Polis, işçilerin karbonmonoksit gazından da zehirlenmiş olabileceğini değerlendiriyor. Bu arada fırın sahipleri O.T ve R.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen fırın sahipleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Çalıştıkları fırında cesetleri bulundu
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