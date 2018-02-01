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Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı

'da Galatasaraylılar Derneğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 22:43 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 00:16
Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneğine silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre, derneğe silahla giden emekli bekçi olan ve tekel bayi işleten Ali U., dernekte bulunan Aytaç Çalım ve Erman Çalım'a ateş etti.

BİR ÖLÜ, BİR YARALI VAR

Açılan ateş sonucu Aytaç Çalım hayatını kaybederken, Erman Çalım kolundan hafif şekilde yaralandı.

Silahlı saldırıda kolundan yaralanan Erman Çalım.

Saldırı sonucu olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken polis geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Galatasaraylılar Derneği’ne silahlı saldırı
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