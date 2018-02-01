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Gazetecilerden yüzünü saklarken rezil rüsva oldu!

Saçıyla yüzünü gizlemeye çalışan kadın, önünü göremeyince yere kapaklandı. Pazarlarda yan kesicilik yapan 2 kadın gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 15:49
Gazetecilerden yüzünü saklarken rezil rüsva oldu!

Antalya'da halk pazarlarında yan kesicilik yapan 2 kadın, polis tarafından yakalandı. Kadınlardan biri, adliyeye sevk edilirken 'Bir sigara bile vermediniz' diye polise serzenişte bulunarak binadan çıkmak istemedi. Yüzünü gazetecilerden saçıyla gizlemek isteyen diğer kadın da kaldırımdan inerken yere kapaklandı. Kadın, polis memuru tarafından kaldırılıp araca götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Cuhuriyet Mahallesi'ndeki çarşamba pazarında şüphelendikleri G.B. ve S.K. isimli iki kadını takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, G.B.'nin kalabalık tezgahlara yönelerek elbise alıp parasını ödemediğini, daha sonra ise alışveriş yapan Dursadiye A. ile Emine O. isimli kadınların çantalarından 800 TL para çalarak yan kesicilik yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan iki kadının, 29 Ocak Pazartesi günü bir alışveriş merkezinde açıktan hırsızlık olayına karıştığı, şahıslardan birinin üzerinde sahte kimlik çıktığı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

"BİR SİGARA BİLE VERMEDİNİZ"

Antalya'da halk pazarlarında yan kesicilik yapan 2 kadın, polis tarafından yakalandı. Kadınlardan biri, adliyeye sevk edilirken 'Bir sigara bile vermediniz' diye polise serzenişte bulunarak binadan çıkmak istemedi. Yüzünü gazetecilerden saçıyla gizlemek isteyen diğer kadın da kaldırımdan inerken yere kapaklandı. Kadın, polis memuru tarafından kaldırılıp araca götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Cuhuriyet Mahallesi'ndeki çarşamba pazarında şüphelendikleri G.B. ve S.K. isimli iki kadını takibe alan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, G.B.'nin kalabalık tezgahlara yönelerek elbise alıp parasını ödemediğini, daha sonra ise alışveriş yapan Dursadiye A. ile Emine O. isimli kadınların çantalarından 800 TL para çalarak yan kesicilik yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından gözaltına alınan iki kadının, 29 Ocak Pazartesi günü bir alışveriş merkezinde açıktan hırsızlık olayına karıştığı, şahıslardan birinin üzerinde sahte kimlik çıktığı ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

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Gazetecilerden yüzünü saklarken rezil rüsva oldu!
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