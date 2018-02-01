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Gece başlıyor, günlerce sürecek! 'den bildirisi!

Genel Müdürlüğü'nden raporları ve detaylar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini yağışlı bir havaya bırakıyor. Özellikle marmara ve ege bölgesinde etkili olan güneşli ve sıcak hava yazdan kalma günler yaşatmıştı. Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlara Meteoroloji'den kötü haber geldi. Gece ilerleyen saatlerden sonra soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek olan tüm yurtta yoğun ve sağanak yağış bekleniyor. Milyonlarca 'lunun merak ettiği soruların başında gelen İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusu netleşmeye başladı. 10 Şubat'tan sonra soğuk havanın etkisi altına girecek olan Marmara bölgesinin bir çok yerinde kar yağışı görülebilir. İşte il il hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 11:01
Gece başlıyor, günlerce sürecek! Meteoroloji'den son dakika hava durumu bildirisi!

Yurdun büyük kısmını hafta başından beri etkisi altına alan sıcak havalar için son günler. Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni raporlarına göre gece ilerleyen saatlerden sonra güzel ve sıcak hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Özellikle 'da yaşayan vatandaşların güzel havayı fırsat bilerek park ve sahil kenarlarında güneşli havanın tadını çıkartacağı son günler. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun cevabı az da olsa netleşti. 10 Şubat'tan sonra yeni bir soğuk havanın etkisi altına girecek olan tüm yurtta kar yağışları bekleniyor. İşte il il hava durumu raporları ve detaylar.

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Gece başlıyor, günlerce sürecek! Meteoroloji'den son dakika hava durumu bildirisi!
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