Gece başlıyor, günlerce sürecek! Meteoroloji'den son dakika hava durumu bildirisi!

Yurdun büyük kısmını hafta başından beri etkisi altına alan sıcak havalar için son günler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni hava durumu raporlarına göre gece ilerleyen saatlerden sonra güzel ve sıcak hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların güzel havayı fırsat bilerek park ve sahil kenarlarında güneşli havanın tadını çıkartacağı son günler. İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun cevabı az da olsa netleşti. 10 Şubat'tan sonra yeni bir soğuk havanın etkisi altına girecek olan tüm yurtta kar yağışları bekleniyor. İşte il il hava durumu raporları ve detaylar.