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Mühendisliği bıraktı, süt çiftliği kurdu

’da yaşayan Çorumlu fizik mühendisi , mühendisliği bir kenara bırakıp süt çiftliği kurdu. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Nilgün Kantar, bir süre Ankara’da yaşadıktan sonra iş hayatına atılmaya karar verdi. Neler yapabileceği konusunda araştırmalar yapan Kantar, tarım ve hayvancılığa ilgi duyduğu için bu alanda yatırım yapmaya karar verdi. Ailesiyle bu düşüncesini paylaşan Kantar’a babası ve kardeşinin yanı sıra dayısından da büyük destek geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 12:34 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 12:38
Mühendisliği bıraktı, süt çiftliği kurdu

Aldığı ani kararla 'ya veda ederek baba ocağına dönerek yeni bir dünyanın kapılarını aralayan Kantar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen projesiyle Beyhan Süt Çiftliği adıyla 120 başlık süt üretim tesisi kurdu. 2 milyon 947 bin TL yatırım bütçesine sahip olan projeye TKDK'dan yüzde 65 hibe sağlandı. Çiftliğin kurulmasının ardından Almanya'dan getirttiği 84 Simental ırkı hayvanla iş dünyasına atılan Kantar'ın çiftliğinde şuan 140'ın üzerinde hayvan bulunuyor. İşletmeye 2012 yılında kaybettiği annesinin ismini veren Kantar'a en büyük desteği ise babası veriyor. Tesiste günlük bin 500 litreye yakın süt üretimi yapılıyor.

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Mühendisliği bıraktı, süt çiftliği kurdu
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