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Öğrencilere Doğu Ekspresi şoku!

Doğu Ekspresiyle ’a gelen ve Arpaçay’a Gülyüzü Köyü’ne gezmek için giden 5 öğrenci kar ve tipi de mahsur kaldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 10:18
Öğrencilere Doğu Ekspresi şoku!

İstanbul'dan gezi için 'a geldikleri öğrenilen öğrenciler Gülyüzü Köyü Çıldır Gölü civarına gitti. Bölgede etkili olan kar yağışı daha sonra tipiye çevirince Gülyüzü köyüne yakın mesafede araçlarının kara sağlanması sonucu 5 öğrenci mahsur kaldı. Durum ve UMKE ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden AFAD ve UMKE ekipleri, yolda mahsur kalan 5 öğrenciye ulaşmak için yola çıktı.

Yaklaşık 40 dakika sonra mahsur kalan öğrencilere ulaşan AFAD ekipleri, öğrencileri mahsur kaldıkları yerden kurtararak UMKE ekiplerine teslim etti. Sağlık durumları iyi olan öğrenciler daha sonra araçlarla Kars'a getirildi.

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Öğrencilere Doğu Ekspresi şoku!
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