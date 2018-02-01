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’Rapor al’ diyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap

Doktorun öğretmene yazdığı cevap, da tıklanma rekorları kırıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 17:39
’Rapor al’ diyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap

Derse geç kaldığı için "yok" yazılan öğrenciden öğretmeni sağlık raporu istedi. Rapor talep edilen doktor tarafından öğretmene cevap yazıldı. İlginç cevap da kısa sürede yayıldı. Hem öğrenciler ve hem de sa��lık camiası tarafından beğenilen cevap paylaşım rekorları kırıyor. Cevapta, "Değerli hocam; öğrencinize "geç kaldın, yok yazıldın, git rapor al" dediğiniz tarafıma iletildi. Hasta olmayan sahsa rapor düzenlemem evrakta sahteciliğe giriyor. Öyleyse yoklamada öğrencinizi var gösterin. Saygılar…" denildi.

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’Rapor al’ diyen öğretmene doktordan tokat gibi cevap
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