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'de 3 katlı binada : 2 ölü, 1 yaralı

'de 3 katlı bir binanın 1. katında başlayan ve üst kata sıçrayan da 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 06:20 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 06:30
Sarıyer'de 3 katlı binada yangın: 2 ölü, 1 yaralı

Merkez Mahallesi Kayadibi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 1. katta oturan 2 kişi hayatını kaybederken 2. katta ikamet eden bir kadın yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken cenazeler İsmail Akgün Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Sarıyer'de 3 katlı binada yangın: 2 ölü, 1 yaralı
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