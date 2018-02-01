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Sıfır kilometre aldığı otomobili kullanamıyor

'ta, maden mühendisi Şenol Avcı (58), 2014 yılında LPG'li olarak satın aldığı sıfır kilometre otomobilini, 7 ay sonra gaz mekaniğinde ortaya çıkan arızanın ardından geri almayan firmaya dava açtı. Bilirkişi, arızanın tamir ile giderilebileceğini, aracın yenisi ile değiştirilmesine gerek olmadığına, LPG borularının ise çamurluk içinden geçirilmemesi gerektiğini belirtti. Avcı, otomobilde yapılan LPG sisteminin trafik ve araç güvenliği açısından tehlikeli olduğunu, 2.5 yıldan beri aracını hiç kullanmadığını söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 15:18
Sıfır kilometre aldığı otomobili kullanamıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden mühendisi Şenol Avcı, 2014 yılında sıfır kilometre olarak satılan ve müşterinin isteği üzerine otomobil firmasının taktırdığı LPG'li otomobili 57 bin liraya aldı. Aracı satın aldıktan 7 ay sonra otomobil ile 'tan İstanbul'a yola çıkan Şenol Avcı, Düzce yakınlarında araç içinde bir koku hissetti. Aracın yanacağını düşünen Şenol Avcı, otomobili durdurup, panikle indi. Avcı, bir süre sonra aracı yetkili servise götürdü. Servis görevlileri, LPG montaj hatası nedeniyle aracın içine su sızdığını, otomobilin kurumaya bırakılması gerektiğini söyledi. Bir gün sonra aracı, aldığı yetkili satıcıya götüren Şenol Avcı, tamir istemediğini ve otomobilin kendisine ayıplı mal olarak satıldığını iddia ederek yenisi ile değiştirilmesini talep etti. Avcı'nın talebi reddedildi ve LPG sisteminin garanti dışında olduğunu belirtildi.

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Sıfır kilometre aldığı otomobili kullanamıyor
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