Sıfır kilometre aldığı otomobili kullanamıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden mühendisi Şenol Avcı, 2014 yılında sıfır kilometre olarak satılan ve müşterinin isteği üzerine otomobil firmasının taktırdığı LPG'li otomobili 57 bin liraya aldı. Aracı satın aldıktan 7 ay sonra otomobil ile Zonguldak'tan İstanbul'a yola çıkan Şenol Avcı, Düzce yakınlarında araç içinde bir koku hissetti. Aracın yanacağını düşünen Şenol Avcı, otomobili durdurup, panikle indi. Avcı, bir süre sonra aracı yetkili servise götürdü. Servis görevlileri, LPG montaj hatası nedeniyle aracın içine su sızdığını, otomobilin kurumaya bırakılması gerektiğini söyledi. Bir gün sonra aracı, aldığı yetkili satıcıya götüren Şenol Avcı, tamir istemediğini ve otomobilin kendisine ayıplı mal olarak satıldığını iddia ederek yenisi ile değiştirilmesini talep etti. Avcı'nın talebi reddedildi ve LPG sisteminin garanti dışında olduğunu belirtildi.