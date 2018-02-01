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Suç makinesi kebabı yerken yakalandı

'da hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapmak, tehdit, basit yaralama gibi 8 ayrı suçtan 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezası alan firari hükümlü Adana kebabı yerken polis tarafından yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 10:20
Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aralarında Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye illerinde "gece kıyafet değiştirerek hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma, tehdit, basit yaralama" gibi 8 suçtan toplam 35 yıl 11 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan Kaplan Gezici'nin (45) Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Polis, firari hükümlünün, Adana kebabı yemek için mahallede bir kebapçıya gittiğini belirleyince operasyon düzenledi. Kebap yiyen Gezici, polisi fark edince kaçmak istedi. Polis, firari hükümlüyü kısa süren kovalamanın ardından yakaladı.

Suç makinesi kebap yerken yakalandı

"BENİ NASIL YAKALADINIZ"

Emniyete getirilen hükümlünün, "Beni nasıl yakaladınız, ilk kez saklandığım yerden çıkıp çok sevdiğim Adana kebabını yiyecektim" dediği öğrenildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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Suç makinesi Adana kebabı yerken yakalandı
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