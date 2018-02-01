Sultanbeyli’de 12 Poliklinikte Hasta Kabulüne Başlandı

Sultanbeyli'nin en büyük sağlık yatırımı hizmete girdi. Bölüm bölüm çalışmalara başlayan hastanenin poliklinik birimleri hasta kabulüne başladı. Ortopedi, dahiliye kulak burun boğaz başta olmak üzere 12 bölüm hastalara hizmet sunarken; acil, ameliyathane, yoğun bakım ve diğer ünitelerde ilerleyen günlerde hizmete girecek.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından hastanenin otopark işaretlemeleri tamamlanırken, ağaç dikim ve peyzaj çalışmalarında sona gelindi.

HASTANEYE RİNG SEFER

Sultanbeyli Belediyesi hasta kabulüne başlayan 400 yataklı devlet hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak için 2 adet otobüs tahsis etti. Saat başı hareket eden bu otobüslerle hastalar yeni hastaneye rahatça ulaşım sağlayabilecek. Ring otobüslerin biri Akşemsettin Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nden (Akşemsettin İlköğretim Okulu) hareket ederek Petrol Yolu üzerinden Eyyübi Caddesine ulaşıyor, oradan Atatürk Caddesi üzerinden Şalgamlı Caddesi'nin bir bölümünü dolaşıyor, sonrasında Sultanbeyli merkeze gelerek Bosna Bulvarı'na bağlanıyor ve Kubbe Caddesi'ni kullanarak hastaneye geliyor. Diğer ring hattı ise Mecidiye Mahallesi Mecidiye Caddesi sonundan başladığı hareketini Pendik Caddesi, Fatih Bulvarı, Kuzey Yanyol, Kaptan-ı Derya ve Selçukhan Caddesi üzerinden hastaneyle sonlandırıyor.

Ring hattı kullanarak hastaneye gelen ilçe sakinleri yapılan uygulamadan oldukça memnun. Ulaşımda büyük kolaylık sağlandığını ifade eden vatandaşlar yetkililere teşekkür ediyor. Ring hatların yanı sıra hastaneye ayrıca 18M, 131SB, KM72, 132V, 131YS, 132M, 320A ve 131B hatlarıyla da ulaşım sağlanabiliyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin hastaneyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemiz15 Ocak itibariyle hasta kabulüne başladı. İlçemizin sağlık alanında büyük bir eksiğini gidermiş olduk." dedi.