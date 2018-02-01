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Trafik levhasına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

'ın Ergani ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, trafik levhasına çarparak, takla attı. Kazada sürücü Metin Ak, yaşamını yitirirken, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 17:41
Trafik levhasına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Ergani'ye bağlı Karpuzlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Metin Ak'ın kullandığı 47 PB 242 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, virajı alamayıp, yolun sağında bulunan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt yolda takla atan aracın sürücüsü Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan, aynı aileden Şevkiye, Fikriye Zerrin, Baran, Nazar ve Bora Ak yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ergani ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ergani Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Trafik levhasına çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
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