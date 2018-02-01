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'da hafif ticari araçtan 88 kilo eroin çıktı

'da, polisin durdurduğu hafif ticari araçta 88 kilo 456 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan N.K., tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 17:40
Van'da hafif ticari araçtan 88 kilo eroin çıktı

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği hafif ticari aracı Kurubaş mevkiindeki denetim noktasında durdurdu. Ekipler, 'Şila' isimli özel eğitimli köpekle araçta arama yaptı. Aracın taban bölgelerine gizlenmiş 87 paket halinde 88 kilo 456 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü N.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son bir ayda düzenlenen 22 uyuşturucu madde operasyonunda, 349 kilo 215 gram eroin ile 12 kilo 175 gram metamfetaminin ele geçirildiği belirtildi.

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Van'da hafif ticari araçtan 88 kilo eroin çıktı
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