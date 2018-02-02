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3 kişinin öldüğü da flaş gelişme! Otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

'da 3 kişinin öldüğü yla ilgili gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü adliyeye sevkedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 10:52
3 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde dün meydana gelen da yönetimindeki özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada Turan Duman yönetimindeki otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, otobüs durağında bekleyenlere çarpmıştı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası gözaltına alınan özel halk otobüsü sürücüsü Selim Karakaya , Üsküdar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevkedildi. Karakaya gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Üsküdar'daki feci kaza anı otobüs kamerasında

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3 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme! Otobüs şoförü adliyeye sevk edildi
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