Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 74 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdüler!

74 yaşındaki kadına edip öldürdüler!

’da, 10 çocuk annesi Şefika S. (74), yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. bulgusuna rastlanan Şefika S.’nin cep telefonu ve bir miktar parasının da çalındığı belirlendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 15:03
74 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdüler!

Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi 279 No'lu evdeyaşayan Şefika S.'nin ismi öğrenilemeyen bakıcısı, dün saat 17.00 sıralarında izin alıp, kendi evinegitti. Bugün sabah saatlerinde geri dönen bakıcı, ın evinin dış kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren bakıcı, Şefika S.'yiyerde kanlar içinde bulunca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, dün gece vücuduna 17 bıçak darbesi aldığı saptanan yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANDI

İlk incelemede, bulgularına rastlanırken, Şefika S.'nin bir miktar parası ve cep telefonunun da çalındığı kaydedildi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şefika S.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.Şefika S.'nin çocuklarının il dışında ve yurt dışında olması nedeniyle yalnız yaşadığı, iki katlı evinin birinci katında yaşayan kiracısının da olay günü evde olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Köpeğe tecavüz girişimi şüphelisi konuştu: Nefsime yenik düştüm

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
74 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdüler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN