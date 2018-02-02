Antalya’da iki otomobil markete girdi

Kaza, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Göksu Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. yönetimindeki 07 ZS 659 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden sürücüsü henüz belirlenemeyen 46 DU 636 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki otomobil, bir zincir marketin şubesine girdikten sonra durabildi. Kazada marketteki 5 yaşlarındaki bir çocuk ile kasiyer Mehmet Kırbaş, yaralandı. Markette maddi hasar meydana gelirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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