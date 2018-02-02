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‘Bayrak çocukları’ Başkent’te

Giriş Tarihi: 2.2.2018
‘Bayrak çocukları’ Başkent’te
'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan bir grup öğrencinin, askeri konvoyun geçişi sırasında yere düşen Türk bayrağını çamurdan çıkardıktan sonra güzelce yıkayıp göndere çektiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Bu güzel davranış üzerine Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Şener, karne hediyesi olarak çocuklar için 4 günlük gezisi düzenledi. 5 yıldızlı otelde ağırlanan öğrenciler önce Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Öğrencileri daha sonra Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Müsteşarlık Müşaviri Fevzi Sevgili, Gençlik ve Spor Bakanı , Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin makamlarında ağırlayıp çeşitli hediyeler verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da çocukları makamında misafir etti. Bak, "Sizin yaptığınız, bu ülkenin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir davranış. Sizleri yetiştiren ailelerinize, öğretmenlerinize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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‘Bayrak çocukları’ Başkent’te
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