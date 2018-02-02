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Bu ların tanesi 2 bin, yumurtası 40 lira

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde hobi olarak süs tavuğu yetiştiriciliği yapan İsmail Arslan, GSG wyandotte cins larının tanesini 2 bin liraya satıyor. Tavukların yumurtaları ise 40 liradan satılıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 11:51
Bu tavukların tanesi 2 bin, yumurtası 40 lira

Bayramiç ilçesinde yıllardır cins üreticiliği yapan İsmail Arslan, kargo aracılığıyla ülke çapına tavuk, civciv ve yumurta satıyor. Kanatlı hayvan üretimine ilk olarak güvercin yetiştiriciliği ile başlayan Arslan daha sonra hobi olarak cins tavuklar yetiştirmeye başladı. Çeşitli cinste tavukları olan Arslan'ın GSG wyandotte cins tavuklarının tanesi bin 500 ila 2 bin lira arasında satıyor. Yumurtaların tanesini 40 liradan, civcivlerin bir tanesini de 75 liradan ülkenin birçok vilayetine gönderiyor. Değerli diğer bir cins olan Osmanlı tavuklarının tanesini ise 500 ile 750 lira arası fiyatlarla satan Arslar, bu tavukların yumurtalarını 30 liradan meraklılarına gönderiyor.

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Bu tavukların tanesi 2 bin, yumurtası 40 lira
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