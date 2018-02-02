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'de yaralanan genç uçakla 'a nakledildi

'nin Pamukkale ilçesindeki bir apartman dairesinde doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen da ağır yaralanan ve üçüncü kattaki balkondan atlayarak canını kurtaran 31 yaşındaki , la 'ne sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 19:14
Denizli'de yaralanan genç uçakla Samsun'a nakledildi

Zeytinköy Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda; 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay sırasında balkonda bulunan , yaklaşık 15 metre yükseklikten yerde çevredekilerin açtığı battaniyeye atladı.

Ambulansla ilk olarak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun yüzde 80'inin yandığı belirlenen Şentürk, bugün de la Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi.
Patlama sırasında cam kırıkları nedeniyle ayağından yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kadriye Gökmen'in (30) ise sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

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Denizli'de yaralanan genç uçakla Samsun'a nakledildi
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