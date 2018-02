Hacizli araçları sahte raporla ucuza alıp satmışlar

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2015-2017 yıllarında icralık araç ve gayrimenkullerin alım ve satımıyla ilgili "suç örgütü" kurdukları iddiasıyla yakalanan 40 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı 40 kişi hakkında, "İhaleye fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyesi olma, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, muhafaza görevini kötüye kullanma, yaralama, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, gizliliğin ihlali, rüşvet almak ve vermek" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 40 sayfalık iddianamede şüpheliler hakkında 3 yıldan 192 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, örgütün yöneticileri Ahmet E'nin 192 yıl, Ahmet D'nin 183 yıl, diğerlerinin ise 3 yıldan 97 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede şüphelilerin ayrıca 15 ayrı ihaleye fesat karıştırdıkları belirtildi.

Örgüt üyelerinin yediemin depolarına bırakılan ihaleyle satılacak çalışır durumdaki hasarsız araçların parçalarını söküp, "Aracın anahtarı mevcut değil, bazı parçaları yok. Kaportada çizik ve darbeler mevcut, lastikleri inmiş, çalışıp-çalışmadığı tespit edilemeyen hususi oto" şeklinde haciz tutanağı tutturdukları aktarılan iddianamede, araçların satışa çıkış bedellerini çok düşük gösterdikleri, ihalelere başkalarının girmesinin de engellendiği ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin 55 bin lira değerindeki bir aracı 5 bin 150 liraya alıp, söktükleri parçaları tekrar taktırarak değerine yakın fiyata sattıkları kaydedildi.

SAĞLAM LÜKS CİP İÇİN SEL SULARINA MARUZ KALDIĞI RAPORU

İddianamede, şüphelilerden Fikret B'nin hiçbir eksiği olmayan 300 bin lira değerindeki 2016 model lüks cipi motor ve kaporta kısmındaki bazı parçalarını söktürüp, bilirkişiye bu araca "komple sel sularına maruz kalmış" hasarlı tespiti yaptırdığı ve parçaların eksik olduğu yönünde rapor hazırlattığı aktarıldı.

İhalede aracın satışa çıkış bedelinin 100 bin lira olarak gösterildiği ve Fikret B'nin başka bir alıcının fiyat artırmasına rağmen cipi 196 bin 800 lira teklif vererek aldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin aracı arkadaşına 300 bin liraya sattığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, örgüt üyelerinin, araç ihalelerine girmek isteyen araç sahipleri ile başka alıcıları silahla, "Bir daha bu ihalelere gelme senin için kötü olur. İhaleye girersen seni öldürürüz. Bu ihaleyi biz alacağız. Çocuklarının gittiği okulu biliyoruz" gibi tehditlerde bulunduğu belirtildi.

OPERASYONU POLİS MEMURU SIZDIRDI

Suç örgütüne yönelik 1 Haziran 2017'de yapılması planlanan operasyonun Ahmet D'ye tutuklu polis memuru Erkan Ö. tarafından aracılar vasıtasıyla 200 bin lira karşılığında sızdırıldığı, bunun üzerine şüphelinin Kiev'e gittiği ifade edilen iddianamede, bu nedenle operasyonun ertelendiği kaydedildi.

Adli kontrolle serbest bırakılan Ahmet D'nin, iddianamede yer alan ifadesinde operasyonla ilgili aracılar C.S. ve avukat G.S'nın para karşılığı bilgi verdiği belirtildi. Ahmet D'nin ifadesinde şunları söylediği kaydedildi:

"C. S, yanında getirmiş olduğu, benim örgüt lideri olarak bulunduğum, örgüt şemasını ve üzerinde fotoğrafımın ve bana ait bilgilerin bulunduğu 2 evrakı gösterdi ve bana operasyon yapılacağını, operasyondan 1 gün önce bilgi verebileceğini söyleyerek, bilgi verecek olan şahsa vermek üzere benden 25 bin lira istedi. 'Ben bu işlerde 3-4 senedir uğraşıyorum alacaklarsa gelsin bir an önce alsınlar' dedim, belgelerin fotoğrafını çektim. Daha sonra avukat G.S. beni aradı, İstanbul'da buluştuk. Bana, 'Sana operasyon yapılacak, listenin başında sen varsın, eğer tamam diyorsan 200 bin lira para istiyorlar' dedi. Kabul etmem durumunda operasyondan 1 gün önce haber verebileceklerini söyledi, bende bunun üzerine benim böyle bir param olmadığını söyledim. Ben her ihtimale karşı 31 Mayıs 2017'de uçak ile Kiev'e gittim. Yurt dışında birkaç gün daha kaldıktan sonra Türkiye'ye döndüm."

Suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin yakın zamanda yargılanmaya başlayacağı ifade edildi.