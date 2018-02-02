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Havada tehlikeli yakınlaşma

’nda iniş sırasında pisti pas geçen bir uçak ile bu sırada kalkış yapan başka bir uçak tehlikeli şekilde yakınlaştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 22:45 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 23:31
Havada tehlikeli yakınlaşma

'da etkili olan lodos, 'na inmek için alçalan uçaklara zaman zaman zor anlar yaşattı.

İniş için alçalan çok sayıda uçak rüzgar nedeniyle havada tur atarken, bazı uçaklar da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Lodos nedeniyle uçuşları yapıldığı pistlerin yönü değiştirilirdi. Uçakların inişleri Ataköy-Florya istikametinden gerçekleştirilirken, kalkışlar ise Sefaköy-Florya yönünde düzenlendi.

Rüzgarın etkili olduğu gündüz saatlerinde ise olası bir tehlike ucuz atlatıldı. Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul'a gelen ve Atatürk Havalimanı'na inişe geçen Rus havayolu şirketine Pobeda Havayolları'nın DP837 sefer sayılı uçağı ile İzmir'e gitmek için havalanan Pegasus Havayolları'nın tarifeli uçağı, kalkıştan kısa süre sonra tehlikeli şekilde kesişti.

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Yaşanan durum üzerine Pegasus uçağının pilotu, tehlikeli yakınlaşmayı önlemek için uçağın yönünü sağa doğru çevirdi. Rus uçağı da sola doğru manevra yaparak uzaklaştı. Olay sonrası Pegasus Yolları'na ait uçak normal seferine devam ederken, Rus havayolu şirketine ait uçak da ikinci denemesinde Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

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Havada tehlikeli yakınlaşma
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