Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi - Fırtınaya dikkat!

Son yılların en sıcak havasının yaşandığı bu sene vatandaşlar kar yağışına hasret kaldı. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği kar yağışı geçtiğmiz ay hafif şekilde yağmıştı. Etkisini arttırılacağı düşünen kar yağışı yerini yazdan kalma güneşli bir havaya bıraktı. Günlük plan yapacak olan vatandaşlarımız için Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporlarını haberimizde bulabilirsiniz. İstanbul'da kar yağacak mı? sorusu henüz belirsizliğini korumakta. İşte il il hava durumu raporları