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'den uyarısı geldi - Fırtınaya dikkat!

Genel Müdürlüğü'nden bildirileri gelmeye devam ediyor. Yağışları beklerken yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıkların artacağı belirtilirken özellikle Marmara bölgesin'de ise fırtınanın etkili olacağı açıklandı. Meteoroloji'nin sitesinde yayınlanan 5 günlük haritalı tahmin bilgilerine göre 'da cumartesi ve pazar yağışlı gözükürken fırtınanın yer yer kuvvetli eseceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıldı. Geçen sene bu zamanlarda tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışları bu sene vatandaşları hasret bıraktı. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabı hala belirsizliğini koruyor. İşte son dakika il il hava durumu raporları ve detaylar.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 12:25
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi - Fırtınaya dikkat!

Son yılların en sıcak havasının yaşandığı bu sene vatandaşlar kar yağışına hasret kaldı. Özellikle 'da yaşayan vatandaşların merakla beklediği kar yağışı geçtiğmiz ay hafif şekilde yağmıştı. Etkisini arttırılacağı düşünen kar yağışı yerini yazdan kalma güneşli bir havaya bıraktı. Günlük plan yapacak olan vatandaşlarımız için 'den gelen raporlarını haberimizde bulabilirsiniz. İstanbul'da kar yağacak mı? sorusu henüz belirsizliğini korumakta. İşte il il hava durumu raporları

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi - Fırtınaya dikkat!
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