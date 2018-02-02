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nın aracına kurşun yağmuru

Pendik’te evinin önüne park halinde olan Mehmet Vefa Bayhan’ın aracı kişi yada kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Lüks jeep’e yapılan silahlı saldırı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 10:03
İş adamının aracına kurşun yağmuru

Olay, saat 01:00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Güney Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Vefa Bayhan aracını kaldığı dairenin önüne park ederek evine çıktı. Gece ilerleyen saatlerde duyduğu silah sesiyle dışarı çıkan Bayhan aracının kurşunlandığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, araç ve çevresinde incelemelerde bulundu. Araçta ve çevrede bulunan apartmanlarda çok sayıda kurşun isabeti tespit edildi.

İş adamının aracına kurşun yağmuru kamerada

"BİZİM ARABAMIZI TARAMIŞ GİTMİŞ"

Araç sahibi Mehmet Vefa Bayhan olayın meydana geldiğini belirterek, "Yatıyorduk bir ses geldi, silah sesiydi. Kalktık baktık, ateş eden arabanın plakasını göremedik ama beyaz bir arabaydı. Bizim arabamızı kurşunladığı hiç aklımıza gelmedi. Dışarı çıktık baktık bizim arabamızı taramışlar. Hiç kimse ile bir husumetimiz yok, alıp veremediğimiz yok. Gelmiş arabamızı taramış gitmiş, içinde insan da olabilirdi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İş adamının aracına kurşun yağmuru
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