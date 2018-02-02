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’da 5 bini aşkın vatandaşın kredi kartını boşaltmışlar

’da başkalarına ait veya kredi kartı bilgilerini sahte pos cihazlarıyla kopyaladıktan sonra müşterilerin hesaplarını boşaltan 22 kişilik şebeke çökertildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 11:47
İstanbul’da 5 bini aşkın vatandaşın kredi kartını boşaltmışlar

Sahte cihazla müşterilerin kredi kartlarını kopyalama anı ATM ve iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilirken, şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çetenin kullandıkları yöntemle 2 milyon 500 bin TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

ATM'LERE KOPYALAMA APARATI YERLEŞTİRMİŞLER

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan yoğun ihbar doğrultusunda başkalarına ait veya kredi kartı bilgilerini sahte pos cihazlarıyla kopyalayıp müşterilerin hesaplarını boşaltan bir şebekeyi tespit etti. Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatılan 10 ayrı soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine basan siber polisi, vatandaşların kredi kartlarını banka ATM'lerine yerleştirdikleri kopyalama aparatları ve firmalardaki sahte pos cihazları üzerinden 5 bini aşkın vatandaşın hesaplarını boşaltan 22 şüpheliyi yakaladı. Kopyalanan kredi ve banka kartı bilgileri üzerinden 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 22 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş banka ve kredi kartları, ATM ve pos cihazı kopyalama düzenekleri, ATM kamera aparatları ile çok sayıda sahte plastik kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vattan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 5'i 'adli kontrol' şartıyla salıverilirken, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, kredi kartlarının nerelerde kopyalandığı ve ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmasını sürdürürken, sahte cihazla müşterilerin kredi kartlarını kopyalama anı ATM ve iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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İstanbul’da 5 bini aşkın vatandaşın kredi kartını boşaltmışlar
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