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'de fabrika yangını

Torbalı ilçesinde kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangında 4 işçi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 07:07
İzmir'de fabrika yangını

'in Torbalı ilçesinde kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangında gece vardiyasında çalışan 4 işçi hafif yaralandı.

Atatürk Sanayi Sitesi 5046 Sokak'taki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören Torbalı Devlet Hastanesi görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Tüm fabrikayı saran yangın, 8 itfaiye aracıyla 32 personelin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Gece vardiyasında çalışan İbrahim Okanlar, Mesut Gökdeniz, Hasan Kaplan ve Arif Bilek yangında hafif yaralandı. İşçiler Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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İzmir'de fabrika yangını
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