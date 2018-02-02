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'de direksiyornu kilitlenen otobüs kaza yaptı!

'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarının üzerine çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 13:18
Kadıköy'de direksiyornu kilitlenen otobüs kaza yaptı!

'de direksiyonu kilitlendiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kaza yaptı. Kaza saat 10.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol istikameti Osmanağa Camii önünde meydana geldi. İbrahim Erdem'in kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, Çarşı durağından aldığı 3 yolcuyla hareket eti. Hareket ettikten hemen sonra otobüs, tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarına çarparak durabildi. Hasar oluşan otobüsü karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan durdu.

Kadıköy'de direksiyornu kilitlenen otobüs kaza yaptı!



DİREKSİYON KİLİTLENDİ

Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri ile birlikte iki vinç ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Kaza nedeniyle tramvay yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otobüs vinçlerle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüs şoförü İbrahim Erdem, "Direksiyon kilitlendi" diye konuştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kaza dün Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını akıllara getirmişti. O kazada otobüsün beyninin kilitlendiği iddia edilmişti.

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Kadıköy'de direksiyornu kilitlenen otobüs kaza yaptı!
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