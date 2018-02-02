Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 30. kilometresi Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ahmet Oran, arızalanan 31 Z 1057 plakalı tırı yol kenarına çekti. Ahmet Oran aracındaki arızayı gidermeye çalıştığı sırada, arkadan gelen 01 BCR 76 plakalı kamyonet tıra çarptı. Kazada kendi aracının kupasının altında kalan Ahmet Oran olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonette bulunan isimleri öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki iki kişi ise araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi 112 acil servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İskenderun'dan birlikte yola çıktıklarını belirten Fevzi Çelik, "Seyir halindeyken Ahmet'in aracını yol kenarında gördüm. Ben de durdum 'ne oldu' dedim. 'Araç hava yaptı' dedi. Ben de 'yapabileceğim bir şey var mı' dedim o da 'yok ağabey tamirci gelecek' dedi. Kupayı kaldırmış uğraşıyordu. O sırada arkadan gelen araç geliyor çarpıyor" dedi.