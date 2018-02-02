Üç kez boşanma dilekçesi vermiş

İSTANBUL Beyoğlu'nda eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen Birgül Çeçen'in üç kez boşanmak için mahkemeye başvurduğu ancak öldürülme korkusuyla vazgeçtiği ortaya çıktı. Boşanmak isteyen eşi Birgül Çeçen'i Beyoğlu'nda 3 Haziran 2017'de sokakta pompalı tüfekle öldüren Ali Çeçen'in yargılanmasına başlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Ali Çeçen, silahın kazara ateş aldığını iddia etti. Tanık Mustafa Toprak ise komşusu Birgül Çeçen'in "Kocam delirdi, beni bırak çocuklarımı kurtar" diyerek yardım istediğini belirterek bu sırada tüfekle evden çıkan Ali Çeçen'in cinayeti işlediğini söyledi. Birgül Çeçen'in kardeşi İlknur Çoban da Ali Çeçen'in kardeşine sürekli şiddet uyguladığını anlattı. Öte yandan Birgül Çeçen'in yakınları talihsiz kadının üç kez boşanma dilekçesi verdiğini ancak eşinin Çeçen'i ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği için dilekçesini geriye çektiğini belirtti.

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