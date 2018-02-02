Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Oto faresi önce kameraya sonra polise yakalandı

Oto faresi önce kameraya sonra polise yakalandı

’da 8 ayrı otodan hırsızlık olayından şüpheli önce kameraya, sonra polise yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 16:51
Oto faresi önce kameraya sonra polise yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer'e bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarının ardından inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda O.T. yakalanarak tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, diğer şüphelinin Süleyman F. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Süleyman F., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçları tek tek kontrol eden zanlılar, tornavida ile kapıyı açıyor. Hırsızlık olayının ardından zanlılar uzaklaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oto faresi önce kameraya sonra polise yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN