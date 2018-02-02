Oto faresi önce kameraya sonra polise yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer'e bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde meydana gelen otodan hırsızlık olaylarının ardından inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda O.T. yakalanarak tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, diğer şüphelinin Süleyman F. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Süleyman F., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçları tek tek kontrol eden zanlılar, tornavida ile kapıyı açıyor. Hırsızlık olayının ardından zanlılar uzaklaşıyor.