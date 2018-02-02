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Şişli'de sonrası duygulandıran görüntü!

Şişli'de meydana gelen motosiklet sında iki kardeş yaralandı. Hafif yaralı abi, ağır yaralanan kardeşine sarılarak yardım gelmesini bekledi. O anlar kameralara yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 13:37
Şişli'de kaza sonrası duygulandıran görüntü!

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşi 'ı iş yerine götürmek için motosikletle ilerleyen , direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan motosikletteki kardeşler yola savruldu.

VATANDAŞLAR YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU

Kazada Kerem Oran ağır yaralanırken, Muharrem Oran ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından yoldan geçen motosiklet sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Vatandaşlar yerde yatan Kerem Oran'ın üşümemesi için üzerine termal battaniye örterek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



YERDE YATAN KARDEŞİNE SARILARAK YARDIM BEKLEDİ

Kazada hafif yaralanan Muharrem Oran ise yerde yatan kardeşine sarılarak destek oldu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Siren seslerinin duyulması üzerine ambulansın kaza yerine daha hızlı gelmesi için vatandaşlar trafiği durdurdu. Ambulans ters istikametten gelerek yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı görerek yardım eden motosiklet sürücüsü Rahim Çiçek, "Ani bir hız almış. Rüzgar da vurunca motosiklet bariyerlere çarpmış. Biz motorcular olarak kazayı görünce olay yerine koştuk. Biz motorcular birbirimize sürekli yardımda bulunuruz zaten" dedi.

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Şişli'de kaza sonrası duygulandıran görüntü!
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