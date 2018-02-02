Tartıştığı yengesini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

İZMİR'in Konak ilçesinde, oturan Burhan K. (49), pompalı tüfekle yengesi Serpil K.'yi (45) vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Saygı Mahallesi'ndeki Samsun Caddesi üzerinde dün akşam 20.00 sıralarında meydana gelen olayda yaklaşık 2 ay önce beyin kanaması geçiren ve eşinden boşanan 2 çocuk babası Burhan K., evde yalnız olduğu sırada yengesi Serpil K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre Burhan K., daha önce vefat eden kardeşinin eşi Serpik K.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Başından vurulan Serpil K. kanlar içerisinde yere yığılırken, Burhan K. aynı silahla intihar etti. Bu sırada eve gelen S.K.'nın oğlu Can K., kanlar içinde annesi ile amcasını görünce sinir krizi geçirdi.

BUGÜN NELER OLDU