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Yeni düzenleme ile 3 bin sokağa çıkıyor

Araçların satış, devir ve işlemlerinin noterlere devredilmesi trafik ekiplerine rahat bir nefes aldıracak. Yeni düzenlemeyle, trafikte görevli ekiplerin sayısı da artacak. 3 bin polis de bu değişiklik sayesinde masa başı görevlerini bırakarak sokağa çıkacak.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 09:29 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 09:33
Yeni düzenleme ile 3 bin trafik polisi sokağa çıkıyor

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen araç sicil ve işlemlerinin noterlere devredilmesi, hem vatandaşların, hem de polislerin iş yükünü azaltacak. Bu düzenlemeyle işlem süresi hızlanarak, sadece noterlerden tek seferde işlem gerçekleşecek. Yeni Şafak'ın haberine göre; Emniyet'te bu işlemlerle görevli yaklaşık 3 bin polis de bu değişiklik sayesinde masa başı görevlerini bırakarak sokağa inecek.

ARAÇ SAYILARI DA ARTTIRILACAK

Ekipler, trafik kontrol ve uygulama görevinde görevlendirilecek. Ayrıca, polisin hareket kabiliyetinin yükseltmek amacıyla motosikletli polis timleri () ve araç sayısı da artırılacak. 600 cc üzeri 60 adet motosiklet alınarak MPT'lere takviye yapılacak. Öte yandan diğer polis ekiplerine ise görev aldıkları arazi şartlarına uygun 150 adet binek araç, 16 adet arazi binek araç ve 60 adet panelvan araç alınacak.

Araç tescil belgesi 15 liraya alınacak!

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Yeni düzenleme ile 3 bin trafik polisi sokağa çıkıyor
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