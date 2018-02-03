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’da bir kişi 4'üncü kattan atlayarak intihar etti

’da bir kişi 4’üncü kattan atlayarak intihar eden şahıs hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 08:28 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 08:37
Adana’da bir kişi 4'üncü kattan atlayarak intihar etti
Olay, Seyhan İlçesi Kurtuluş mahallesi 64013 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Demirel evinin balkonuna çıkarak kendini aşağı attı. Sokaktan geçen bir vatandaş ise yerde cansız bir beden yattığını görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirel'in birkaç saat önce öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme polisleri Demirel'in üstünde yaptığı aramada çok sayıda sakinleştirici hap buldu. Şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Adana’da bir kişi 4'üncü kattan atlayarak intihar etti
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