Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri bulundu

'nun en erken kiliselerinden biri bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 02:13
Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri bulundu

M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, 'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu.

Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, bölgede incelemede bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN