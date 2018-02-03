Antalya'da Tazelenme Üniversitesi'nde 60 yaş üzeri 1000'den fazla kişi eğitim görüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel öncülüğünde yaşlılara yönelik yürütülen projeler, 60 yaş üzeri yaşlıların yaşamlarını en iyi şekilde sürdürmelerine olanak sağlıyor. Belediyenin bünyesinde oluşturulan Huzur Evi, Mavi Ev, Evde Sağlık Hizmet Birimi, Palyatif Yatılı Bakım Merkezi gibi projelerle başlatılan "Gençleşme Hareketi" sayesinde 60 yaş üzeri yaşlılara sağlıklı ve kaliteli bir yaşamın kapıları aralanıyor.

''DEVLETE YÜK OLAN DEĞİL ÜRETKEN YAŞLILAR GELİYOR''

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 60 yaş üzeri yaşlılar hedef alınarak hayata geçirilen projeler aracılığıyla onların sağlıklı ve kaliteli bir yaşama kavuşmalarını sağladıklarını söyledi. Türel, "İlimizde 60 yaş üzeri bakıma muhtaç yaşlılarımız için hazırladığımız projeler ile diğer illerimize örnek teşkil eden bir misyon edindik. Örneğin, Alzheimer hasta ve hasta yakınlarının buluşma merkezi olan 'Mavi Ev' projemizle, 'Dünyayla Yarışan Şehirler- Yerel Yönetimler Yarışması'nda aldığımız En Özgün Sosyal Proje ödülüyle bu misyonumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Bu gibi projelerle onların barınma ve tedavi ihtiyaçlarını karşılayarak hayata sımsıkı tutunmalarını sağlamanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz.'' dedi.

KORUNMAYA MUHTAÇ YAŞLILAR İÇİN YAŞAM MERKEZİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen örnek projeler ile 60 yaş üstü korunmaya ve barınmaya muhtaç olan yaşlılar, aynı zamanda bir yuva sahibi yapılıyor. Bu kapsamda bir yaşam merkezi olarak hizmet veren Huzur Evi'nde korunmaya muhtaç durumda olan 60 yaş üzerindeki yaşlılar, barınma, beslenme gibi hayati ihtiyaçlarını giderebiliyor. Huzur Evi'nde gerçekleştirilen sosyo-kültürel etkinliklerle kendilerini toplumun bir parçası olarak hissedebiliyor.

ALZHEİMER HASTALARI VE HASTA YAKINLARININ BULUŞMA NOKTASI

Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen ve 'Dünyayla Yarışan Şehirler- Yerel Yönetimler Yarışması'nda En Özgün Sosyal Proje ödülüne layık görülen Mavi Ev projesi ile Alzheimer hastalarının gündüz bakım ihtiyaçları karşılanırken, hasta yakınlarının bir nebze de olsa rahat bir nefes almaları sağlanıyor. Alzheimer hastaları ve hasta yakınlarının buluşma noktası olarak hizmet veren Mavi Ev Merkezi'nde, ulaşım imkânı olmayan hastalar, evlerinden alınarak hizmet almaları sağlanıyor.

EVDEN ÇIKAMAYANLAR İÇİN TEDAVİYİ EVE GETİRİYOR

Sağlık hizmeti alabilmek için evlerinden çıkamayacak durumda olan hastalar için oluşturulan Evde Sağlık Hizmet Birimi ile; engelli, yaşlı, yatalak durumda olanlara ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti sunuluyor. Bu proje aracılığıyla onların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla ev temizliği, banyo gibi bakım hizmetleri de gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: PALYATİF YATILI BAKIM MERKEZİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilerleyici ve yaşamı tehdit eden rahatsızlıklara sahip hastalar için kurulan Palyatif Yatılı Bakım Merkezi ile de yine Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Kanser, beyin ve sinir hastalıkları ile kalp ve böbrek yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıklara sahip olanların tüm tedavi süreci, bu merkezin çatısı altında yürütülüyor.

HASTA YAKINLARINA PSİKOLOJİK DESTEK

Sadece bakıma muhtaç yaşlıları değil desteğe belki en az onlar kadar ihtiyacı olan hasta yakınlarını da hedef alan projelerden biri olan Parkinson hasta ve hasta yakınları için açılan ücretsiz rehabilitasyon merkezleri ile hasta yakınlarının da sağlıkları güvence altına alınıyor. Bilimsel yürütücülüğü Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail TUFAN tarafından gerçekleştirilen proje ile hasta yakınları, hastalık sürecini sağlıklı bir psikoloji ile sürdürebiliyor.

TAZELENME ÜNİVERSİTESİYLE 1000'DEN FAZLA ÖĞRENCİ YENİDEN EĞİTİME BAŞLIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in en önem verdiği projelerinden biri olan Tazelenme Üniversitesi, 60 yaşını doldurmuş yaşlılar için köşeye çekilmek yerine "Tazelenme Hareketi" başlatıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilen Tazelenme Üniversitesi, "Öğrenmenin yaşı yoktur" sloganıyla yaşlı etiketini söküp atan 60 yaş üzeri öğrencileri bir araya getiriyor. Onları gelecekte kendi ayakları üzerinde durmalarını, çocukları ve torunlarıyla ilişkilerinde nesil farkını ortadan kaldırarak hayatın rövanşını almaya hazırlıyor.

Özellikle yaşlıların hayatını kolaylaştırmak ve onların hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak için projeler üreten Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu Tazelenme Üniversitesi öğrencilerini buluşturuyor. Her kesimden 60 yaş üzeri yaşlının kayıt yaptırdığı Tazelenme Üniversitesi'nin buluşma gününde 1000'e yakın öğrenci bir araya geliyor…

NÜKHET DURU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SAHNE ALACAK

"Tazelenme Hareketi"yle de öğrencilerini, örnek alacakları isimlerle buluşturan üniversite bu özel günde, ilk olarak Nükhet Duru'yu ağırlayacak. Yıllara meydan okuyan duruşuyla, 60 yaşındaki öğrenciler için en güzel örnek sayılabilecek güçlü yorumcu Nükhet Duru, 4 Şubat Pazar günü, Antalya AKM Aspendos salonunda, "Beni Nükhet Duru Sanıyorlar" isimli kabaresini, Tazelenme Üniversitesi öğrencileri için sergileyecek. Öğrenciler, Duru'nun hayata karşı esprili bakış açısını canlı sahne performansıyla gözlemleyerek, hayata karşı başlattıkları tazelenme hareketini güçlendirecekler.

TÜREL: "YAŞLILARIMIZIN VE YAKINLARININ HAYATLARINA DOKUNUYORUZ"

Menderes Türel: "İmzamızı taşıyan projelerimiz ile hem yaşlılarımız hem de onların yakınlarının hayatlarına dokunuyoruz. Yaşlılarımız, kurduğumuz merkezlerde kendi ihtiyaçları doğrultusunda, alanında uzman profesyoneller tarafından en iyi hizmeti alarak hayata yeniden dört elle sarılabiliyorlar. Kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabildiği sağlıklı bireylere dönüşüyorlar."